القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

يعقد المجلس الاعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا غدا لتحديد الأعداد الذين سيتم قبولهم في الجامعات الحكومية من الطلاب الناجحين في الثانويه العامة حتى الآن وسط اتجاه قوى إلى تثبيت نفس العدد الذي تم قبوله العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتقدم نحو 100 ألف طالب وطالبة بأوراقهم الى مكتب التنسيق في المرحلة الاولى التي سيتم فتح باب التسجيل فيها بعد غد من الحاصلين على أعلى المجاميع هذا العام،

وتدور التوقعات حول قبول كليات الطب ما بين 8350 و8500 طالب وطالبة في العام الجامعي الجديد أخذا في الاعتبار المجموع التكراري و1800 في طب الاسنان رغم اضافة كلية جديدة في جامعة الزقازيق هذا العام و8000 بالصيدلة و1400 علاج طبيعي و350 بالعلوم الطبية الحيوية

ومن المقرر قبول 18 الفا في كليات الهندسة و400 بكليات الحاسبات والمعلومات و250 فقط بكلية التخطيط العمراني و1200 فنون جميلة وعمارة.

ويدور الحد الادني للمرحلة الاولى حول نحو 392 درجة لشعبة علمي علوم و36 علمي رياضة و326 لشعبة الادبي.