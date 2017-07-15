القاهرة ـ هناء السيد

اعلن علي رضوان رئيس مؤتمر «المشروعات القومية شريان التنمية المستدامة والسياحة في صعيد مصر» انه سيعقد في الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو الحالي تحت رعاية رئيس الوزراء ويفتتحه د. خالد العناني وزير الآثار وبحضور ورعاية وزراء السياحة والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشاركة محافظات البحر الأحمر وقنا أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الشخصيــات العامــة ورجال الأعمال المصريين والعرب.

وأشار رضوان الى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على عدد من المشروعات التنموية الجديدة والتي تعتبر قاطرة التقدم والتنمية كمشروعات الطرق والكباري ومشروعات التنمية الزراعية والتنمية الريفية ومشروعات الإسكان الاجتماعي والاكتشافات الأثرية الحديثة ومشروعات زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ومشروعات المياه والصرف الصحي ودورها في السياحة العلاجية وكذلك المشروعات الصناعية التي تصب في صالح قطاع السياحة بشكل عام بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي.