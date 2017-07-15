القاهرة ـ ناهد إمام

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم بأن الشركة انتهت من تفتيشات لجنة أمن النقل الأميركي TSAوقد اجتازتها بنجاح دون أي ملاحظات، وذلك للمرة السابعة والعشرين منذ بدء تفعيل هذا الإجراء في 2004، ما يعد إضافة لتاريخ الشركة المشرف في مجال أمن الطيران، حيث قام وفد من إدارة أمن النقل الأميركي برئاسة Robert Mclaughlin وCindy Eickhoff في زيارته التي انتهت اول من الخميس بالتفتيش على رحلات القاهرة - نيويورك من خلال مراجعة أدلة العمل والبرامج الأمنية والسجلات التدريبية ومراجعة إجراءات أمن المطار وأمن الطائرة، وأيضا إجراءات سفر الركاب بدءا من تسجيلهم وقبول الأمتعة ومضاهاتها ومرورا بحمايتها وإجراءات تفتيش الركاب والتحقق من أمتعتهم وحتى لحظة وصولهم لوجهتهم.

جدير بالذكر أن سلطات الولايات المتحدة الأميركية كانت قد رفعت الحظر عن اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.