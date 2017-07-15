قال مدير أمن محافظة البحر الأحمر اللواء محمد الحمزاوي، إن سائحتين ألمانيتين قتلتا في هجوم بسكين على شاطئ في مدينة الغردقة امس. وأضاف مدير الأمن لـ «رويترز» أن هناك سائحتين من جمهورية التشيك ضمن المصابين الأربعة الآخرين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أن ست سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم، مضيفة ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر نجحت في ضبط أحد الأشخاص تعدى على عدد من السائحين بسلاح أبيض في مدينة الغردقة.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ـ في بيانه السابق ـ ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، لتعديه على عدد من السائحين، باستخدام سلاح أبيض (سكين تم ضبطه) أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر امس.

وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني أن ذلك أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح أن التحريات المبدئية أشارت إلى أن هذا الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أنه جار استجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.