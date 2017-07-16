القاهرة - ناهد إمام ووكالات

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12% في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 مليارات دولار مقارنة مع 5.9 مليارات دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

من جهة اخرى، قالت الوزارة فى نشرتها الشهرية الصادرة امس إن إجمالى عدد الشركات التي تم تأسيسها والشركات التي شهدت توسعات خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو 1120 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليارات جنيه.



وأوضحت الوزارة ان هذه الشركات منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها في الشهر الماضي مقارنة بـ 913 شركة في الشهر نفسه عن عام 2016، برؤوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليون جنيه، حيث قامت 169 شركة بالتوسع في نحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدر في شهر يونيو 2017 نحو 4.2 مليارات جنيه.

وأوضحت أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بنحو 410 شركات، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركات والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة بـ17 شركة، وتصدرت القاهرة أكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والإسكندرية.