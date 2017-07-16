ترأس الأنبا أنطونيوس مرقس الأسقف العام لشؤون أفريقيا، مراسم وضع حجر أساس أول كنيسة قبطية مصرية في أوغندا «كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس القبطية الأرثوذكسية» بكمبالا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى أوغندا شاركت في مراسم وضع حجر الأساس، بحضور أعضاء السفارة ورموز الجالية المصرية ورئيس بعثة الأزهر لدى أوغندا، وممثلون عن الحكومة الأوغندية وبعض أعضاء البعثات الديبلوماسية ورجال الصحافة والإعلام.

وأكدت أن الكنيسة القبطية المصرية تلعب دورا مهما في أفريقيا، وتحرص دائما على تعزيز الروابط مع الكنائس من الطوائف الأخرى، مشيرة إلى إعطاء الكنيسة المصرية اهتماما خاصا للقارة الأفريقية على مر العصور، وخير مثال على ذلك قيام البابا شنودة بزيارة أفريقيا أكثر من 12 مرة خلال فترة قيادته للكنيسة القبطية.

وأوضحت السفيرة مي خليل أن تواجد الكنيسة المصرية في أوغندا يعد جزءا لا يتجزأ من توجهات السياسة الخارجية المصرية لدعم وتعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة بشكل عام وأوغندا بشكل خاص، وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا مرتين خلال ستة أشهر فقط.

من جهته، أعلن الأنبا أنطونيوس أن عملية إنشاء المجمع سوف تنتهي خلال عامين، حيث سيضم مستوصف طبي ومراكز تعليمية ودار سكن للشباب المتطوعين، فضلا عن إنشاء أول ملجأ تابع للكنيسة القبطية المصرية في أفريقيا.

وأضاف الأسقف العام لشؤون أفريقيا أن الكنيسة بصدد التوسع في القارة السمراء، تماشيا مع توجهات الرئيس السيسي نحو دعم العلاقات مع أفريقيا، خاصة أوغندا التي يربطنا بها نهر النيل.