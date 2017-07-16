وصول 9 رحلات من ألمانيا إلى البحر الأحمر وتشديد إجراءات تأمين الفنادق

مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة والإسماعيلية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن - أ.ش.أ

كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادثين الإرهابيين، اللذين وقع احدهما في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بينما استهداف الحادث الاخر دورية شرطية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.



وستباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة التحقيقات مع مرتكب حادث الغردقة عبدالرحمن شمس الدين(28 عاما) عقب ترحيله إلى القاهرة، حيث كانت أجهزة الأمن بالغردقة قد ألقت القبض عليه في أعقاب قيامه بالتعدي على عدد من السائحين مستخدما سلاحا أبيض (سكينا) عقب تسلله لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، على نحو أسفر عن مقتل سائحتين تحملان الجنسية الألمانية.



وكشفت نيابة أمن الدولة العليا أن حادث الطعن في أحد منتجعات الغردقة لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن، داعية إلى التوقف عن استباق نتائج التحقيقات.



وذكرت النيابة في بيان امس أن مرتكب الحادث، موضع فحص وتحر للوقوف على هويته وانتماءاته ولم يثبت للنيابة حتى الآن أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء كان عملا فرديا أو حادثا جنائيا أو عملا إرهابيا أو غير ذلك. وأضافت أن الأسباب والدوافع التي دعت الجاني لارتكاب الحادث وانتماءاته ما زالت محل تحقيق مكثف من قبلها.



وفي غضون ذلك شددت شرطة السياحة ومديرية أمن البحر الأحمر امس من إجراءات تأمين الفنادق والقرى السياحية في جميع أنحاء المحافظة. وقررت شرطة السياحة غداة الحادث الارهابي الذي أودى بحياة سائحتين واصابة 4 اخرين، زيادة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على جميع المنشآت الفندقية داخل وخارج القرى السياحية، بالإضافة إلى منطقة الشاطئ.



وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن مطار الغردقة الدولي استقبل عدة رحلات تقل أفواجا سياحية قادمة من ألمانيا. وقالت مصادر بالهيئة المحلية لتنشيط السياحة في البحر الأحمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مطار الغردقة الدولي استقبل 1600 سائح الماني وصلوا على متن تسع رحلات امس لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



من ناحية اخرى، شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة انتظاما في حركة السياحة دون أي إلغاءات للحجوزات المسبقة وواصلت الأفواج السياحية رحلاتها بانتظام وخروج عشرات المراكب واللنشات السياحية إلى الجزر كما قام السائحون بممارسة الأنشطة البحرية بصورة طبيعية.

وبالعودة الى حادث البدرشين الارهابي، شيع المئات من أهالى قرية كفر فزارة التابعة لمركز سنورس بالفيوم جثمان الشهيد عريف سيد جمعة أحمد حسن الذي استشهد بالبدرشين امس الاول.



كما شيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر بصعيد مصر جثمان الشهيد مجند محمد عبده عبدالعليم، الذي استشهد في الحادث الإرهابي ذاته.

الى ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية للعناصر الإرهابية، حيث لقي 6 إرهابيين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظتي الجيزة والإسماعيلية.



وقال بيان صادر عن الوزارة، أمس، إن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول تردد عناصر إرهابية من حركة «حسم» الإرهابية بطريق أبورجوان/ محافظة الجيزة، لتنفيذ إحدى العمليات العدائية، حيث أسفرت عمليات التتبع عن تواجد تلك العناصر بالمنطقة المشار إليها، وحال اقتراب القوات منها، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع إرهابيين اثنين.

وفي السياق ذاته، قامت أجهزة وزارة الداخلية، صباح امس، باستهداف مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، والتي اتخذت من إحدى المناطق الصحراوية الكائنة بقرية جلبانة ـ دائرة قسم شرطة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، وكرا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق المحافظة، وحال اقتراب القوات منهم، فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم، ونتج عن ذلك مصرع 4 من العناصر الإرهابية.



في هذه الاثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، امس، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع والمحكمة.