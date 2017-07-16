برلين- د ب أ: أعلن متحدث باسم هيئة السلامة الجوية في ألمانيا، امس، أن طائرة ركاب مصرية تسببت في خرق طائرتين تابعتين للجيش الألماني حاجز الصوت في منطقة حدودية بين ولايتي هيسن وبافاريا.

وأوضح المتحدث أن السلطات الألمانية لم تتمكن مساء أول من أمس لمدة تزيد على خمس دقائق من الاتصال مع الطائرة المصرية، الأمر الذي جعلها تخطر القوات الجوية وفقا لما هو معمول به في هذه الحالات.

وكانت الطائرتان التابعتان للجيش الألماني أقلعتا من مدينة نويبورج في بافاريا، ولحقتا بالطائرة المصرية بسرعة كبيرة ما جعلهما تخترقان حاجز الصوت وتحدثان صوت فرقعة عاليا.

وذكرت الشرطة الالمانية أنها تلقت اتصالات من مواطنين في عدة مدن، بعد أن أصيبوا بالقلق جراء هذا الصوت، وكانت الطائرة المصرية قد أقلعت من الغردقة، التي وقع بها هجوم بسكين أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين.

من جانبه، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إن هذه الحادثة لم يكن لها تأثير على الأمر الصادر للطائرتين بتعقب الطائرة المصرية، مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بـ«مناورة روتينية». والطريف أن تدخل طائرتي الجيش الالماني لم يكن ضروريا إذ إن طاقم الطائرة المصرية كان قد اتصل عبر اللاسلكي بمطار مونستر/ أوسنابروك حتى قبل لحاق الطائرتين بها، ومن المرجح أن الطائرة المصرية استخدمت في وقت سابق ترددا خاطئا.