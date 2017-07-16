أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية تحقق مع المتهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن الإداري لكنيسة القديسين بالإسكندرية، للوقوف على دوافعه.



وأضاف المسؤول الأمني في بيان مساء أمس أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتعاون مع الأمن الإداري بكنيسة القديسين الكائنة بمنطقة سيدي بشر بحري دائرة قسم شرطة أول المنتزه تمكنت من ضبط المدعو عبدالله عادل أحمد حسن «24 سنة حاصل على ليسانس حقوق - بدون عمل»، حال قيامه بالتعدي على مينا فؤاد زخاري «47 سنة» أحد أفراد الأمن الإداري بالكنيسة، وذلك باستخدام آلة حادة «شفرة موس حلاقة»، حال منعه من دخول الكنيسة لعدم إبدائه أسباب ذلك، حيث تم نقل المصاب للمستشفى وخروجه عقب تلقيه العلاج اللازم.

وتابع المسؤول الأمني أنه تم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبتفتيش المذكور لم يستدل معه على أي ممنوعات، وتم ضبط الآلة الحادة المستخدمة، وجار الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.