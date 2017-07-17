أعلنت وزارة الداخلية إصابة 31 من رجال الشرطة خلال اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من أهالي جزيرة الوراق، أثناء قيام القوات بتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضى الدولة بالجزيرة.

وقالت وزارة الداخلية ـ في بيان رسمي ـ انه في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة، لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة، فقد قامت حملة موسعة امس، شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية لإزالة التعديات بجزيرة الوراق بدائرة قسم شرطة الوراق، مشيرة الى أنه أثناء ذلك، فوجئت القوات بقيام البعض من المتعدين بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة، والتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف.

وأشارت وزارة الداخلية الى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 31 من رجال الشرطة، شملوا 8 ضباط، و11 فرد شرطة، و12 مجندا، بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة نجاح القوات في السيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية.