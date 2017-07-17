القاهرة - مجدي عبدالرحمن

منحت وزارة التموين فرصة اخيرة للمتخلفين عن تحديث بطاقاتهم التموينية بعد انتهاء المهلة الرسمية، وقال محمد سويد مستشار وزير التموين انه تقرر انشاء لجنة تظلمات بكل محافظة لاستقبال جميع المتأخرين عن تحديث البيانات مضيفا: هناك ما يقرب من 19 مليون مواطن التزموا بتحديث بياناتهم، وتابع انه سيكون للمتخلفين دور استثنائي امام لجان التظلمات لاستقبال بيانات المواطنين، وذلك لفترة محددة سيتم الاعلان عنها وسيتم إغلاق باب لجنة التظلمات.

وأوضح مستشار وزير التموين أن لجان التظلمات ستكون في مديريات التموين وليس مكاتب التموين، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الأوراق من المتظلمين دون أي مشكلات.

وكان وزير التموين د.علي المصيلحي قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية لاستقبال أوراق تحديث بيانات البطاقات التموينية للمتخلفين عن تحديث بياناتهم، وأشار المصيلحي إلى أن المديريات سوف تجمع الطلبات وترسلها للوزارة لتحديث البيانات بدون تحميل المستفيد أي رسوم في هذه الخدمة، مشيرا الى انه تم تحديث بيانات 18.2 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين من إجمالي عدد المواطنين المفترض أن يقوموا بتحديث بياناتهم وهم 19 مليون مواطن.