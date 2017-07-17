القاهرة - خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى امس بقصر الاتحادية جابرييلا ميتشيتى نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تقوم بزيارة رسمية لمصر.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بنائبة رئيس الأرجنتين، لاسيما أن زيارتها لمصر تتزامن مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وأشار الرئيس إلى النتائج الإيجابية للقاء الذي جمعه مع نظيره الأرجنتينى في سبتمبر 2016 على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين، وما شهده من اتفاق على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، معربا عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما رحب في هذا الإطار بتصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور في شهر مايو الماضي بما يساهم في قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ ودفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وذلك للتباحث حول مختلف أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي يبلغ حوالي 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث الرسمي أن نائبة رئيس الأرجنتين أكدت خلال اللقاء أن حرصها على زيارة مصر يأتي في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة رغبة بلادها في تكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات والارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وأشادت جابرييلا ميتشيتى بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأرجنتين كانت لها تجربة مماثلة وأنها استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد التنمية الشاملة.