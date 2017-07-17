القاهرة ـ هناء السيد

شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط توقيع عقد شراء مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الجديد بالقرية الذكية بحضور وزيري النقل م.هشام عرفات والاتصالات المهندس ياسر القاضي.

وقع الاتفاقية مدير عام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبدالغفار، والمهندس أحمد توني رئيس مجلس إدارة القرية الذكية.

وهنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ في تصريح على هامش حفل التوقيع ـ الطرفين، متمنيا لهم التوفيق، مبديا استعداده تقديم أي دعم مطلوب من قبل الجامعة.

من جانبه، أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي بالاتفاقية وبالمؤسستين العريقتين الأكاديمية البحرية والقرية الذكية.

بدوره، نوه وزير النقل م.هشام عرفات بالخدمة التعليمية المميزة التي تقدمها الأكاديمية العربية، وكذلك استمرارية البحث العلمي بها بطريق تخدم السوق.

وقال إن هذه الإضافة الأساسية التي تقدمها الأكاديمية البحرية، مشيرا إلى أن البحث العلمي يجب أن يكون مرتبطا بالسوق وهذا أمر تحققه الأكاديمية بنجاح شديد جدا خاصة في مجالات اللوجستيات.

وأضاف أننا نتطلع الى توسيع التعاون مع الأكاديمية البحرية، موضحا أن الأكاديمية تلعب دورا مهما أيضا في تجميع الدول العربية في مجال تكنولوجيا النقل تحت مظلة أكاديمية وتعليمية محترمة.