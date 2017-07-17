القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس الوزراء م. شريف إسماعيل أن مصر في معركة ضد الإرهاب، وأن المعركة مستمرة لبعض الوقت، وعلى جميع المصريين التكاتف للتصدي لهذا الإرهاب، فهناك جهود لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أمس أن اجتماع رئيس الجمهورية تطرق لموقف التعديات على أراضى الدولة، وموقف السلع في الأسواق. وأوضح إسماعيل أن دعم المنتجات البترولية أصبح 85 مليار جنيه بعد أن كان 48 مليارا، وإجمالي ما هو موجه لدعم محدودي الدخل 90 مليار جنيه، موضحا «أن أوجه الإنفاق الحكومي توجه للتعليم والصحة والإسكان ومحدودي الدخل»، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أنه من المتوقع اعتبارا من هذا العام أن يكون هناك تحسن في حياة المواطن المصري تدريجيا. ولفت إسماعيل الى ان ما حصلته من قرارات تحريك أسعار الوقود والكهرباء لا يتعدى 70 مليار جنيه، في حين أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم توجيهها خلال الفترة الماضية تبلغ من 85 إلى 90 مليار جنيه.