الرئيس المصري: يجب الوقوف بحسم أمام السياسات الداعمة للإرهاب

القاهرة - خديجة حمودة هناء السيد ووكالات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكرت «كونا».

وحضر اللقاء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ سفير الكويت لدى مصر.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ صباح الخالد نقل في بداية اللقاء للرئيس السيسي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف المستويات، بحسب ما أوردت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، معربا عن تقدير مصر للمواقف التي لا تنسى للكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، الذي سيظل يحمل أصدق مشاعر الامتنان والمحبة للشعب الكويتي ولصاحب السمو صباح الأحمد وما يمثله من قيمة عربية كبيرة وقيادة حكيمة.

وأكد الرئيس السيسي حرص القاهرة على مواصلة التشاور والتنسيق مع الكويت حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر، حيث استعرض الشيخ صباح الخالد الجهود التي تقوم بها الكويت للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معربا عن تقديره للشواغل المصرية في هذا الصدد.

من جهته، أكد الشيخ صباح الخالد حرص الكويت على أمن واستقرار مصر باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق من امس، عقد الشيخ صباح الخالد اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري عبر في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للمساعي الحميدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتسوية الأزمة مع قطر.

وأكد شكري تمسك القاهرة بقائمة المطالب المقدمة لقطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه الدول الأربع من استمرار الدوحة في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها هذه الدول وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف.

وعلى صعيد آخر، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشيخ صباح الخالد خلال زيارته إلى القاهرة، حيث استعرضا الجهود التي تبذلها الكويت من أجل حل الأزمة القطرية، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب.