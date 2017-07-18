القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكل أنحاء المحافظة وتنفيذ كل قرارات الإزالة، بما في ذلك جزيرة الوراق.

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان، مبينا أن حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض، وقد تم تنفيذ 30 قرارا خلال الحملة، مؤكدا أنه لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة، ولم يتم إخراج ساكن من شقته كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة.

وأضاف أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق.

وأكد الدالي أن كل من يمتلك أراضي مزروعة ومثمرة منذ فترة من الزمن له الحق في تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه لن تجدي محاولة البعض إثبات إقامة وهمية، معربا عن أسفه لوقوع ضحية خلال تنفيذ الحملة، مقدما خالص التعازي لأسرة المواطن الذي توفي.

من جهة أخرى، أمرت نيابة الوراق بدفن جثة سيد طفاشة 22 سنة الذي توفي خلال الاشتباكات التي وقعت اثناء حملة الإزالة، وذلك بعد تشريح الجثة. كما طلبت النيابة تحريات الأمن العام حول الواقعة.

وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة بصدد زيارة عاجلة إلى جزيرة الوراق.

وقال السجيني إن الزيارة على أرض الواقع تأتي لرصد حقيقة الأوضاع، والاستماع إلى المواطنين، مشددا على ضرورة عدم إغفال تراكمات الأحداث بشأن الجزيرة خلال السنوات الماضية، مع الوضع في الاعتبار الأحكام القانونية، وهيبة الدولة، والتوازن بين الواقع الاجتماعي والقانوني لأهالي الجزيرة.