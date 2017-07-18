القاهرة - هالة عمران ورويترز

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن القاهرة تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين شهري ديسمبر ويناير المقبلين وذلك بنحو ملياري دولار.

واوضح الجارحي في اتصال هاتفي مع «رويترز» امس ان «المراجعة الجديدة للصندوق ستكون بين نوفمبر وديسمبر، على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري دولار. اما المراجعة الثالثة فستكون بين مارس وأبريل 2018».

من جهة أخرى، قال الجارحي إن وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% بحلول العام المالي 2021/2022، مقابل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2017/ 2018.

إلى ذلك، أكد وزير المالية- خلال لقائه مع 44 سفيرا جديدا لدى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الديبلوماسية مؤخرا- أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية في مصر بالملف الاقتصادي يوازي الاهتمام بالجانب السياسي، مضيفا أن هذا الأمر يتضح في حرص الرئيس السيسي في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في إحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية.