أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن أجهزة الدولة المعنية اتخذت قرارا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال ابوزيد في تصريح صحافي امس انه: «ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية».

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فقد تم اتخاذ تلك التدابير بشكل يراعي عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري الشقيق، لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية، حيث تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.

وكان مصدر رفيع المستوى بمطار القاهرة الدولي أكد في وقت سابق أمس بدء تطبيق تأشيرة مسبقة على دخول القطريين إلى مصر، بدءا من بعد غد.