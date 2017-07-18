القاهرة - ناهد إمام

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، النقاب عن تأسيس شركة لدعم مشروعات الشباب، وذلك من خلال منح مقدمة من الصناديق العربية، وهي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية.

وأوضحت نصـر فـي تصـريح خـاص لـ «الأنباء»علــى هامش جولتها التفقدية للمنطقة الحرة العامة في الاسكندرية، امس، أن هذه الخطوة تستهدف تقديم الدعم الفني والمالي والتدريب للشباب، مشيرة إلى أن تطبيق تجربة الشراكة مع مشروعات الشباب مطبقة بصورة ناجحة على الصعيد العالمي.

من جهة اخرى، أشارت وزيرة الاستثمار إلى ان الخريطة الاستثمارية في مصر والتي تضم حوالي 600 فرصة تم إرسالها لجميع السفارات العربية والأجنبية المتواجدة في مصر بمشاركة الوزارات المختلفة.

وأكدت ان الوزارة تركز على إجمالي الاستثمار الأجنبي وليس الاستثمار المباشر فقط، كما تحرص على نوعية الاستثمارات التي توفر فرص العمل وتستخدم نسبة عالية من المكون المحلي وزيادة الإنتاجية حتى يشعر المواطن بمزايا البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاستثماري الذي تطبقه الحكومة.