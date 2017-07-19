القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأجهزة الدولة في جزيرة الوراق تهدف إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم حتى لا يتكرر ما حدث في مشكلة صخرة الدويقة ومنشأة ناصر وسيول رأس غارب إذا ما زاد منسوب المياه والتصريف في نهر النيل.

وأضاف وزير الرى، في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس، عقب افتتاحه مشروع تطوير محطة خلط وتغذية بحر البشوات من مصرف الطاجن بمحافظة الفيوم، أن محطة خلط وتغذية مصرف الطاجن أنشئت منذ 27 عاما بتكلفة 15 مليون جنيه لتظل في الخدمة لمدة 25 عاما قادمة لتحسين حالة الري في مساحة 80 ألف فدان تقع على أبحر النزلة والبشوات ووادي الريان.

الى ذلك، نفى رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ما تردد حول فرض حصار على جزيرة الوراق قائلا: ان الحديث عن ذلك لا أساس له من الصحة.

وكشف السجيني ان هناك بعض الأطراف من أهل الشر تسعى الى الوقيعة بين أهالي الجزيرة والدولة مستغلين خطة الدولة لإزالة المخالفات، مؤكدا ان وفد البرلمان الذي قام بزيارة الجزيرة تحقق من عمليات الإزالة التي تمت بأنها لمبان غير عامرة بالسكان. من جانبه، أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء أنه تم تأجيل حملات الإزالة على جزيرة الوراق لحين دراسة الموقف الراهن، موضحا حتمية إزالة المباني الكائنة على أراضي الدولة وسيتم تنفيذ القانون على الجميع.