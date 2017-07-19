القاهرة ـ ناهد إمام

اتفقت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة د.سحر نصر ونبيلة مكرم على إقامة مكتب للمصريين في الخارج بمركز خدمة المستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص مكتب لسيدات الأعمال للتيسير على الراغبين في الاستثمار في مصر ومنهم المصريون في الخارج.

وبحث الجانبان ـ خلال لقائهما امس ـ إجراءات التسهيل على المصريين في الخارج عبر إجراءات تأسيس الشركات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكيفية إشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وإقامة دورات تدريبية للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالمحافظات.

كما تم الاتفاق على الربط بين موقعي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة للمصريين في الخارج في إطار الربط بين مختلف قطاعات الحكومة، والإعلان عن الخدمات المشتركة التي تقدمها الوزارتان، بالإضافة إلى أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار «المصريين في الخارج» في الضمانات والحوافز التي نص عليها القانون، والقيام بحملة ترويجية في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات عليهم، وهو ما سيسهل ويسرع أي إجراءات للمصريين في الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة ان الوزارة تعمل على إصدار الكرت القنصلي، والذي يتم استخراجه من القنصليات المصرية في الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر، من أجل أن يسهل ويسرع لهم أي إجراءات عندما يأتون إلى مصر، ومنها الاستثمار والإسكان، مشيرة إلى أن كل المشاركين في مؤتمرات «مصر تستطيع» سواء الذي عقد لعلماء مصر في الخارج، و«مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر.