القاهرة ـ هالة عمران

أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء م.حسام الجمل أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين جميع مؤسسات الدولة على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة المصرية على كل الأصعدة، وخاصة تلك التي تمس المواطن المصري، كونها أحد الشركاء الأساسيين في تنمية المجتمع والنهوض به، جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية.

وأوضح الجمل خلال توقيعه على بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية‏ د.طلعت عبدالقوي اول من امس أن الطرفين اتفقا على تعظيم دور المجتمع الأهلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لمعالجة مشاكل ‏المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالقضية السكانية وقضية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقضية البطالة والعشوائيات، مع ضمان توزيع عادل للخدمات خاصة الصحية والتعليمية والمجتمعية، بالإضافة لتبادل التطبيقات في المجالات الإدارية والتكنولوجية والتعاون في مجال الأزمات والكوارث الطبيعية مع إمكانية الاستفادة من الجمعيات الأهلية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع وعي المواطنين، بشكل استباقي، على كيفية مواجهة أخطار الأزمات والكوارث المختلفة حال وقوعها، وأخيرا المشاركة في البرامج التنموية التي يتم طرحها من قبل الاتحادات النوعية والمركزية وكذا ‏الاتحادات الإقليمية، وذلك من خلال 27 اتحادا إقليميا بمحافظات الجمهورية.‏