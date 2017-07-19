القاهرة ـ هناء السيد

بهدف توعية الشباب والتواصل معهم ضد الأفكار الهدامة وتحصينهم من مخاطرها، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شبابنا، وتوضيح الدور الرائد للجيش والشرطة في المحافظة على أمن مصرنا الحبيبة في الداخل والخارج، تنطلق الأسبوع المقبل قافلة دعوية توعوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتنسيق مع اللواء أ.ح. خالد فودة محافظ جنوب برئاسة د. عباس شومان وكيل الأزهر.

هذا، ومن المقرر أن يعقد فضيلة وكيل الأزهر أولى جلسات المرحلة الثانية من جلسات الأزهر والحوار الوطني المجتمعي.. نحو مستقبل أفضل للشباب تحت عنوان «أمن مصر بين وعي شعبها وتضحيات جندها.. (وإن جندنا لهم الغالبون)»، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور السيد المحافظ ورئيس جامعة قناة السويس والقيادات الشبابية والثقافية والفكرية والتنفيذية والسادة عمداء وشيوخ القبائل السيناوية.