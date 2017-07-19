القاهرة ـ ناهد إمام

حدد جهاز مدينة 6 أكتوبر يوم غد آخر موعد لتلقى استمارات التقنين لأراضي الحزام الأخضر.

وأكد جهاز أكتوبر البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 ـ 8 ـ 9 ـ 10)، مشيرا إلى أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضي بمستنداتهم لجهاز المدينة.