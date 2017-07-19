نفت وزارة التجارة والصناعة صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن قيامها بإصدار قرار بوقف تصدير العنب والفراولة أو أي حاصلات زراعية اخرى إلى الأسواق الخارجية. وأشارت الوزارة ـ في بيان لها امس ـ إلى أن القرار المشترك لوزيري التجارة والزراعة والصادر خلال مايو الماضي وضع منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، بهدف ضمان سلامة المنتجات المصدرة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، والتي كانت سببا رئيسيا في فرض حظر من قبل بعض الدول على عدد من حاصلات مصر الزراعية.