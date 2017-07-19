صممت مجموعة من صغار المخترعين في مصر إنسانا آليا (روبوت) قادرا على عمل حلوى غزل البنات بشكل آلي. ويتألف الفريق من مجموعة من الأطفال ويطلق عليه «بيج هيرو 6» وفاز بعدة جوائز في مجال صناعة الروبوتات ولاقى أحدث اختراعاتهم استحسان المحكمين في المنافسات والمستخدمين على حد سواء.

واستلهم مؤسس الفريق حسام زايد فكرة إنشاء المجموعة قبل ثلاث سنوات بعدما أظهر ابنه الصغير شغفا بالروبوتات.

ويتألف الفريق الآن من أربعة من تلاميذ المدارس بينهم نجل زايد وهو مبرمج ومصمم ميكانيكي ومصمم إلكترونيات ومنسق تصاميم. ويجتمع الفريق ثلاثة أيام في الأسبوع بعد المدرسة لصنع الروبوتات وتعلم كل شيء من البرمجة حتى التصميم الميكانيكي. وقال زايد ان أحدث اختراعاتهم تولد من فكرة صناعة روبوت بإمكانه القيام بأعمال الطهي بشكل مستقل.