القاهرة - ناهد إمام ووكالات

صرح د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، بمحور جديد للإسكان المتميز، تطرحه الوزارة تحت اسم «سكن مصر»، في 6 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115م2، بمستوى تشطيب متميز، وستتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

وأعلن د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.



وأكد وزير الإسكان أن كراسات شروط ومواصفات الحجز ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بدءا من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محددا بها موقع المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا أسعار الوحدات وأسلوب السداد.



الى ذلك، أعلن اللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق أبوالعلا، أنه تم امس نقل 51 أسرة من مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، مشيرا إلى أنه سبق أن تم نقل 27 أسرة قبل عيد الفطر المبارك، ليصبح إجمالي ما تم نقله إلى حي الأسمرات 78 أسرة.