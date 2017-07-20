القاهرة - خديجة حمودة

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وحضر الرئيس وقائع الاحتفال التي شملت قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض عسكرية وقتالية تظهر مهاراتهم في التعامل مع مختلف الأهداف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التي تعكس مدى استيعاب الطلبة لتنفيذ البرامج العملية، والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها لحماية الوطن.



كما شهد الرئيس مراسم تسليم وتسلم القيادة، وحلف اليمين من جانب الطلبة الخريجين.



وفي نهاية الاحتفال، كرم الرئيس السيسي، أوائل طلبة كلية الشرطة من المصريين والوافدين، وأوائل قسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.

وألقى مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كلمة وجه خلالها التحية للخريجين الجدد، وطالبهم بالعمل الجاد والدؤوب، والتضحية بأغلى ما يملكون من أجل المواجهة الحاسمة للتحديات التي تتعرض لها مصر، كما وجه السيد وزير الداخلية تحية تقدير ووفاء لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة.