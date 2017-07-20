أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، امس حكمها على 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة»، حيث قضت بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من عناصر الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وهم أسامة إبراهيم علي عمر القيادي في تحالف دعم الإخوان والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوا مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي مسؤول العمليات النوعية في جنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية.

وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 حتى 10 مايو 2015 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم علي عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمان محمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد الإخوان.