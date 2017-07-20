القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار إعفاء الـ 900 الاوائل في الثانوية العامة بواقع 300 طالب من كل من شعب العلمي والرياضيات والادبي من المصروفات الجامعية طوال سنوات الدراسة شريطة الحفاظ على تفوقه طوال فترة الدراسة، كما سيتم إعفاء أولاد الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين من المصاريف الجامعية.



وكشف أن الجامعات الخاصة كانت سباقة في تقديم المنح للطلاب الأوائل، والجميع يتسابق من أجل رد الجميل لأولاد الشهداء كنوع من العرفان والتقدير لآبائهم، مشيرا إلى أنه سيلتقى أوائل الثانوية العامة اليوم.



وأضاف أن هناك جامعات يتم إنشاؤها في العلمين وسيناء.



وكشف أن هناك تنسيقا بينه وبين وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي من أجل وضع نظام امتحانات يقيس قدرات الطلاب كي يستطيع الطلاب اختيار الكليات التي تناسبهم.