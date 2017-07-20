أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية م.محمد سعيد محروس أنه جار دراسة إنشاء ممر طائرات ثان بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الركاب الجديد بالمطار، والذي يعد أول مبنى صديق للبيئة بالشرق الأوسط حيث يعمل جزء كبير منه بالطاقة الشمسية.

وقال المهندس محروس امس «إن إنشاء ممر الطائرات الجديد يأتي في إطار ضرورة وجود ممر بديل في حالة حدوث أية مشكلات أو أعمال فنية بالممر الأول، ولتجنب إعاقة أو تعطيل حركة الملاحة الجوية بالمطار».



وأوضح أنه تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية بين شركات (المصرية للمطارات، والاستشارات اليابانية (JAC)، وشركة ناريتا للمطارات (NAA)، للقيام بالأعمال الاستشارية ووضع خطط التدريب والتشغيل لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي، وتموله هيئة التعاون الدولي الياباني (JICA) بقرض قيمته 26.4 مليار ين ياباني، يسدد على 40 سنة بفائدة 0.1%.