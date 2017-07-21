القاهرة ـ ناهد إمام
بشرى للمصريين العاملين في الخارج، فلأول مرة يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات الاستثمارية من الخارج إلكترونيا بداية العام المقبل.
وصرحت وزيرة الاستثمار د.سحر نصر بأنه يمكن للمصريين في الخارج تأسيس الشركات إلكترونيا عبر الدخول على الموقع الجديد للوزارة والذي يجري تحديثه حاليا، وتحديد أسماء المؤسسين وعقد اجتماع تأسيسي عبر الفيديو كونفرانس اعتبارا من يناير 2018 بعد إقرار لائحة قانون الاستثمار وقانون الشركات لتفعيل التوقيع الإلكتروني، وأيضا الانتهاء من تحديث موقع الوزارة.