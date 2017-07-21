القاهرة - خديجة حمودة

أدى المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمجلس الدولة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع المستشار رئيس مجلس الدولة الجديد، حيث أعرب الرئيس السيسي عن احترامه وتقديره للمجلس باعتباره أحد أعمدة القضاء المصري وصرحا للعدالة، مؤكدا حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.

وشدد على ضرورة استمرار مجلس الدولة في العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم.

إلى ذلك، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس كلا من المستشار د. محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لرئيس مجلس الدولة السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لما بذلاه من جهد في تحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.