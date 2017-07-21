القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس في تطبيق قرار دخول القطريين بتأشيرة مسبقة، وفقا للتعليمات الجديدة التي وصلت إلى سلطات جوازات المطار والموانئ، بضرورة حصول الراكب القطري الجنسية على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى القاهرة.



ويتم الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة من السفارات المصرية في الخارج، وأن التعليمات المنظمة تضمنت استثناء الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، حيث يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.



كما تضمنت التعليمات الجديدة ان تكون الجوازات الخاصة والديبلوماسية والمهمة القطرية بها تأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيقه مع كل الديبلوماسيين تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.