القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي أن يوم الثلاثاء المقبل سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضى الإسكان المتميز (المرحلة التكميلية الثانية) والسابق التقدم لحجزها خلال الفترة من 26/3/2017 إلى 6/4/2017، بمدن: بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م. طارق السباعي إنه سيتم إجراء القرعة لمسلسل 1، شمال الحي المتميز شرق، بمدينة بدر، ولمسلسل 1، بالمجاورة 2 بالحي رقم 27، والمجاورة 3 بالأحياء (18، 20، 31)، والمجاورة 4 بالحيين (17، 27)، والمجاورة 5 بالحي رقم 19، بمدينة العاشر من رمضان، ولمسلسل 1، شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بجوار السكة الحديد، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ستاد المقاولون العرب.

وأضاف: على الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، موضحا أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا في القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتبارا من يوم الأربعاء 2/8/2017 لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة.