ا.د. محمد المصري

ما من شك ان الإنسان حينما يسافر من مكان الى مكان فإنه يتعرض الى تجارب عديدة.. وتبقى له ذكريات كثيرة. ومن حسن الطالع ان أتيحت لي الفرصة للتنقل بين بلاد العالم إما طالبا للعلم او معلما او سائحا وتنقلت من آسيا الى أوروبا الى أفريقيا والى أميركا الجنوبية... تأملت في اختلاف البشر والعادات وتعلمت كيف أتعامل مع العادات والأفكار المختلفة واكتسبت خبرات كما اكتسبت صداقات... وأحيانا يحدث ما ليس في الحسبان وقد تعلق بأحد المطارات يوما او يومين لظروف الجو او قد تتأخر إحدى الطائرات لتؤخرك عن طائرة أخرى ولكني تعودت ان آخذ هذه الأمور ببساطة وأن أستفيد من هذا الوقت في مطالعة البشر ودراستهم وهي دراسة جميلة ان ترى كيف يتصرف البشر وان تتبادل الأحاديث مع غرباء قد لا تلتقي بهم مرة أخرى ويعلقون بذاكرتك... وأصبحت أعشق المطارات وحركة البشر فيها وقد تلتقي بعض الأحيان بصديق لم تره منذ فترة، وآخر ما أذكره أني رأيت شخصا يشبه صديقا لي لم أره منذ أربعين عاما ولكن بدا لي وكأنه هو وذهبت إليه مقبلا عليه بكل الود والغريب انه أيضا أقبل علي بنفس الود وبعد ان سألته انت فلان قال لي لا أنا لست هو ولكني أيضا ظننتك أيضا صديقا لم أره منذ مدة...

وإلى لقاء يتجدد الأسبوع المقبل بمشيئة الله