القاهرة - مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ

حادث إرهابي جديد شهدته محافظة الفيوم، استهدف العيون الساهرة، بعدما فتح مسلحون نيران بنادقهم على رجال الشرطة، أثناء عملية تغيير الخدمات الأمنية، مما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

انتقل اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، واللواء حسام فوزي مدير المباحث، لمكان وقوع الحادث، وتبين وجود عدد كبير من فوارغ الطلقات النارية.

بدوره، وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لملاحقة الجناة وضبطهم، وكشف غموض وملابسات الحادث، ووجه الوزير بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

من جانبه، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه أثناء سير 3 سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائري القاهرة- الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية، أطلق مجهولون الأعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائي من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان لوزارة الداخلية، أن الحادث أسفر عن استشهاد المجند عصام صابر متولي وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتمشط الأجهزة الأمنية المنطقة محل الواقعة لضبط مرتكبيها.

إلى ذلك، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة لقيا مصرعيهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم.