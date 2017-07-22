بدأت شركة المقاولون العرب والمكلفة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار في أعمال تطوير وترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وذلك وفقا للبروتوكول الموقّع بين الوزارة والهيئة لترميم مجموعة من المباني الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية في تصريح له امس أن الشركة كانت قد بدأت الأسبوع الماضي في تجهيز المعدات اللازمة لأعمال التطوير بعد أن تسلمت المستندات والدراسات الخاصة بالمشروع من المكتب الاستشاري المكلف من وزارة الآثار بعمل الدراسات الخاصة بترميم وتطوير القصر.

وأضاف إن المكتب الاستشاري كان قد قام بأعمال الرصد والرفع المساحي للأثر بالإضافة إلى تحديد حالته الإنشائية، وحجم وعدد الشروخ الموجودة بالإضافة إلى حالة التربة والأساسات، مشيرا إلى أن الدراسات الاستشارية شملت أيضا أعمال التوثيق الفوتوغرافي وجسات وحفر كشفية والتي أشارت إلى استقرار المبنى إنشائيا، بالإضافة إلى إعداد ملف توثيق متكامل لجميع العناصر الأثرية والواجهات والمساقط الأفقية للقصر باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد ومحطات الرصد المتكاملة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الهدف من المشروع هو إعادة تأهيل قصر البارون مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد وعناصره الأثرية، بالإضافة إلى رفع وعي الزائرين بماهية القصر وتاريخه وتاريخ نسيجه العمراني والبيئة المحيطة.

وأكد أنه من المقرر أن تستمر أعمال الترميم قرابة العام ونصف بتكاليف تبلغ 113.738 مليون جنيه تم توفيرها من الحكومة المصرية والتي رصدت مبلغ 1.270 مليار جنيه لأعمال تطوير وترميم مواقع أثرية وهي قصر محمد علي في شبرا، واستراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وقصر الكسان بأسيوط، والمعبد اليهودي بالأسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويعد قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، ويقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتبلغ مساحته نحو 12.5 ألف متر، صمم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس حيث تدخل جميع حجراته وردهاته، وهو من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق.

وتضم غرفة البارون بالقصر لوحة تجسد كيفية عصر العنب، واستلهم البارون إمبان بناء القصر من معبد أنكور واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل Alexandre Marcel وزخرفه جورج لويس كلود Georges Louis Claude، واكتمل البناء عام 1911.