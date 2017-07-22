أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار اهتمام الوزارة بإقامة العديد من المعارض التعليمية سواء داخليا أو خارجيا حتى تتيح للطالب التعرف على أفضل البرامج والتخصصات العلمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة، معلنا عن إقامة معارض تعليمية خلال شهري فبراير ومارس من العام القادم ببعض الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى اتجاه الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف عبدالغفار ـ خلال افتتاح المعرض التعليمي لأمانة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الوزارة، وبمشاركة أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة ومعهدا عاليا، أنه من المهم تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة.

واشار الى ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية بفكر تسويقي لإبراز إمكانيات مصر التعليمية بما يساهم في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وبما يتواكب مع الوسائل الحديثة للتعليم، مضيفا أهمية تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج المتميزة غير النمطية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة متاح به كافة المعلومات التي تمكن الوافدين من الاطلاع على كيفية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المصرية.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع رؤساء الجامعات المصرية والمعاهد لتزويد الموقع بالبرامج المتميزة بما يساهم في مساعدة الطلاب الوافدين على اختيار أحد هذه البرامج، مشددا على تقديم كافة سبل الرعاية لهؤلاء الطلاب.