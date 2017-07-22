القاهرة - ناهد إمام ووكالات

أعلن د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ 22 محافظة، بنظام التمليك.

وأوضح الوزير ان شراء كراسة الشروط يتم من مكاتب البريد في المدن والمراكز، ابتداء من يوم السبت 12/8/2017 وحتى نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من يوم الأحد 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017.

وقال د.مصطفى مدبولي: الوحدات المطروحة بـ 22 محافظة، موزعة كالتالي: في محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفي محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبدالناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفي محافظة السويس، بحي عتاقة، وفي محافظة القليوبية، بالخانكة، وفي محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس، وفي محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة ـ الأخماس ـ كفر داود)، وفي محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفي محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفي محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادي النطرون، وكفر الدوار، وفي محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطوري)، وفي محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفي محافظة بني سويف، بمركز بني سويف، ومدينة بني سويف الجديدة.

وأضاف: «في محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة، وفي محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبداري، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفي محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفي محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال ـ أبوشوشة ـ القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادي (الضمرانية ـ الرحمانية ـ هو ـ الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات ـ العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفي محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي ـ الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة ـ الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفي محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة،

وفي محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفي محافظة الوادي الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفي محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، وسيوة، وفي محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا».

وحول الضوابط العامة، قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ان مجلس الوزراء اعتمد توصيات مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي بأن يصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و(140 جنيها) مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكل محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الذهبي رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، بمكاتب البريد المميكنة، موضحة ان القسط يبدأ من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، ويحدد طبقا لضوابط التمويل العقاري.

وأضافت انه تم تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق الصادر في يوليو 2016 ومؤشرات التضخم، ويقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد على 3500 جنيه صافي دخل شهريا للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهريا للأسرة.

وأوضحت مي عبدالحميد ان الصندوق قرر تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودي الدخل ليصبح الدعم النقدي المقدم من 5000 جنيه إلى 25000 جنيه متاح لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 1500 جنيه و3500 جنيه شهريا بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل.

وفي السياق ذاته، فقد وافق البنك المركزي على تعديل شروط مبادرته للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بحيث يستفيد من فائدة الـ 5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه شهريا، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عاما.

وأضاف م.صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي: «يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها والمرتبط بها عملا أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، ويتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتطبق الأولوية في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، طبقا للآتي: المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سنا وفي حاله تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنا)، مشيرا إلى أنه في حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2% من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.

وأشار إلى أن التقديم سيكون لأول مرة إلكترونيا لاختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دوريا، حيث ان جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، وذلك بموجب الرقم الكودي الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل «البنوك أو شركات التمويل العقاري» بعد تحويل المتقدم إليها، وانطباق الشروط عليه.