الرئيس المصري: لا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب.. وما يفعلونه لن يمر دون حساب

تخريج نحو 70 طالباً كويتياً من مختلف الكليات والمعاهد العسكرية المصرية



الإسكندرية - خديجة حمودة ووكالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستظل عصية على تهديدات الإرهاب، مشددا على أن الشعب المصري سيبقى دوما السند القوي لوطنه وأمته العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الرئيس السيسي، امس بمناسبة افتتاحه قاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 65 لثورة 23 يوليو 1952 الذي يصادف اليوم.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح قاعدة براني العسكرية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، وكذلك اعمال التطوير الاداري لفرقتي مشاة ومدرعات بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة رفيعة المستوى للاشقاء من الدول العربية في مقدمتهم: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.وأكد الرئيس المصري في كلمته على أن «مشاركة الأشقاء العرب» في افتتاح قاعدة (محمد نجيب) العسكرية تعد «تأكيدا على وحدة الصف والتضامن العربي».ووجه الرئيس السيسي التحية لاسم الرئيس الراحل محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية الجديدة اسمه «تكريما لاسهاماته الوطنية».وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين الجدد من الدول العربية الذين شاركوا أبناء مصر التعليم والتدريب والاستعداد القتالي قائلا: «نقف معا جميعا لنقول للعالم أجمع اننا نتشارك في البناء وليس التدمير في التعاون وليس التآمر في الحفاظ على السلام وليس في بث الفرقة والنزاع بين الدول والشعوب»

.وأشار الرئيس السيسي الى أن «أعداء مصر يريدون النيل من معنويات الشعب عن طريق بث الإحباط» مؤكدا أن بلاده «ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بقوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الارهاب ومن يقفون وراءه».كما أكد أن مصر ملتزمة بمبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مشددا على أهمية احترام هذا المبدأ وعدم التدخل في شؤون الاخرين.

وشدد على ان مصر «لم ولن تتخذ الارهاب يوما كذريعة لتعطيل الحياة الطبيعية للمجتمع رغم ما تفرضه مواجهته من أعباء جسيمة ومتطلبات استثنائية» كما انها «لم تتخذ الارهاب يوما كمبرر لعدم الاستمرار في تحديث الاقتصاد واصلاحه وتحقيق التنمية الشاملة».ونوه الى انه لا يمكن إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط، والتغافل عن شبكة تمويله ماديا، ودعمه لوجستيا، والترويج له فكريا وإعلاميا.

ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات، فيتسبب في مقتل مواطنينا، بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الأخوة والجيرة، مضيفا «لهؤلاء نقول: إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب».

هذا وتضمن حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، عددا من الفعاليات من بينها استعراض الرئيس السيسي والضيوف العرب طابور عرض للقوات المصطف قبل بدء العرض العسكري الذي شاركت فيه اعداد من رجال الصاعقة وأسلحة من مختلف التخصصات بالاضافة لعرض جوي بالطائرات شارك فيه فريق (النجوم الفضية) بعرض جوي محترف من الألعاب الجوية.وشهد حفل افتتاح القاعدة العسكرية، تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي فضلا عن المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض من بينهم تخريج نحو 70 طالبا كويتيا. وقد منح الرئيس السيسي أوائل الخريجين من مصر وبعثات الدول العربية نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية، ومن الكويت حصل عليه عبدالعزيز شاهر الشمري.

وشمل الحفل كذلك تخريج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية العديد من الاستعراضات والتدريبات المختلفة للطلبة الخريجين واستعراضات لتشكيلات جوية متعددة المهام.

متحف باسم نجيب وفيلم تسجيلي يروي مسيرته

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي امس متحف محمد نجيب، واستمع إلى شرح مفصل عما يتضمنه المتحف من مقتنيات. جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام. وخلال حضوره حفل تدشين القاعدة العسكرية شهد الرئيس السيسي والحضور فيلما تسجيليا استعرض ملامح شخصية وحياة الرئيس الراحل محمد نجيب. وشمل الفيلم معلومات عن نشأة الراحل وحياته العسكرية وأيضا لقطات من خطاباته واجتماعاته وجولاته عقب ثورة 23 يوليو عام 1952.

على هامش الحدث

الخالد ينقل رسالة صاحب السمو إلى السيسي

قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بتسليم رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

محمد بن زايد ينشر صوراً من حفل الافتتاح عبر «إنستغرام»

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات صورا لحضوره افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج طلبة الكليات العسكرية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور «إنستغرام». وعلق الشيخ محمد بن زايد على الصور قائلا: «محمد بن زايد والرئيس السيسي وضيوف مصر يشهدون افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج طلبة الكليات الحربية». وظهر الشيخ محمد بن زايد خلال حفل الافتتاح وهو يلتقط صورا للاستعراض العسكري بهاتفه النقال.

وصايا السيسي للخريجين وأهالي الشهداء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته رسالة إلى خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حفل تخرجهم بقاعدة «محمد نجيب» العسكرية، قائلا: «كونوا يا أبنائي وبناتي أهلا للمسئولية وكونوا قدوة ومثلا طيبا، وواظبوا على طلب العلم والمعرفة الحديثة بدأب واجتهاد، وكونوا عاقدين العزم على حماية البلاد».

واضاف: «إن شرف خدمة الوطن لا يدانيه شرف، والتضحية في سبيل أمنه وكرامته واجب على أبنائه المخلصين، والمؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية عريقة تصون الوطن وتحمي مقدرات أبنائه، وذات تقاليد راسخة أهمها الولاء التام للوطن والانضباط».

كما وجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل التخرج، رسالة شكر لأهالي الطلاب، قائلا: «هنيئا لكم ولأبنائكم وبناتكم لما غرزتموه فيهم، وكل ابن من أبنائكم، مصر كلها فخورة بهم، ومصر لا تنسى أبناءها المخلصين، ولا تقابل العطاء إلا بالعطاء». وتوجه ايضا بالتحية لشهداء مصر، ووجه رسالة لأسرهم، قائلا: «إن الوطن أصيل وبار بأبنائكم، ومصر وشعبها يعلمون ما تكبدتموه من آلام، وستكونون وابناؤكم محل رعاية الوطن، وستكونون دائما عوننا للأمل ورمزا للإلهام وقدوة للتضحية».