القاهرة - هالة عمران - أ.ش.أ

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 15 آخرين، وعاقبت ثمانية مدانين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد عشر سنوات لـ 15 مدانا في القضية ذاتها. وكانت المحكمة قد سبق أن قررت في جلسة سابقة إحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.