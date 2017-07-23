القاهرة ـ ناهد إمام

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة ريتشارد ديكتس تقديم المنظمة الدولية كامل الدعم لمصر في سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء المنسق الأممي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر لمناقشة آخر المستجدات الخاصة باعداد اطار الشراكة الاستراتيجي للأمم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذي يتم الاعداد له حاليا.

وبحث الجانبان نتائج المشاورات التي أجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على آخر المستجدات في الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار.

من حهتها، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها أن يساهم هذا الإطار في تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، ودعم ريادة الاعمال، والتي تسهم في خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.