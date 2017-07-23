القاهرة - مجدي عبدالرحمن - أ.ش.أ

تمكنت قوات انفاذ القانون من الجيش الثاني الميدانى والشرطة المدنية من فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح حيث قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان إن أعمال المداهمة أسفرت عن مقتل 30 تكفيريا شديدي الخطورة والقبض على 5 آخرين.

كما نجحت القوات في تدمير 12 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف قواتنا، وتدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها التمركزات الأمنية.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات، وتدمير مخازن تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتدمير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع.

وأشار إلى مواصلة قوات انفاذ القانون استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.