القاهرة - خديجة حمودة

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 إرهابيين وضبط 5 من حركة «حسم» بالفيوم والجيزة والشرقية، وذلك استمرارا في ملاحقة الوزارة لعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بحركة «حسم» وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقا لتنفيذ أعمالهم العدائية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها امس أنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التي شملتهم خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم في مواجهات أمنية بتطوير إستراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم تتناول «استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات» تمهيدا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب استئذان نيابة أمن الدولية العليا) وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوي لمركز شرطة سنورس- محافظة الفيوم.. وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعهم للتعامل مع صدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر وهم كل من الإخواني الإرهابي نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، الإخواني الإرهابي محمد عواد محمد حنفي الشلقاني، والإخواني الإرهابي محمد جمال عدلي رضوان، والإخواني الإرهابي إسلام أحمد سليمان محمد، والإخواني الإرهابي أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، والإخواني الإرهابي عبدالرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، والإخوانى الإرهابي عمر عادل محمد عبد الباقي، والإخواني الإرهابي محمد راضي إسماعيل محمد.

كما عثرت قوات الأمن بالوكر على 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وسائل إعاشة «كميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض الشواخص المستخدمة في التدريب على الرماية، 2 دراجة بخارية، كمية من جراكن المياه، المواد البترولية».

من ناحية أخرى، تم في توقيت متزامن تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة والشرقية، واللذين تم اتخاذهما كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، حيث تم ضبط خمسة من عناصر الحركة وعثر بداخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة.