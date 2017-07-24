أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية للتنسيق سوف تنطلق صباح غد الثلاثاء، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية، ومن المقرر أن تستقبل المرحلة الثانية من التنسيق 153 ألفا و227 طالبا وطالبة.

وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 555 طالبا وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد الطلاب المتقدمين للشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 44 ألفا 830 طالبا وطالبة و64 ألفا و313 بالشعبة الأدبية بإجمالي 108 آلاف و451.