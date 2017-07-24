القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ان خدمة «أسس بنفسك» أون لاين والتي تم اطلاقها على الموقع الالكتروني للهيئة العامة للاستثمار، تلقت اول طلبين لتأسيس شركتين احدهما من القاهرة والأخرى من العاشر من رمضان.

وأشارت خلال لقاء مع المسؤولين عن إدارة اقسام مركز خدمة المستثمرين، إلى العمل على تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أهمية عقد دورات تدريبية فنية للعاملين في المركز لتقديم افضل خدمة للمستثمرين، ولمساعدته في تقديم كل التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات. وأوضحت أن الهدف هو تطوير أداء العاملين والاسراع في الأداء والاستفادة في إدارة الوقت لإنجاز العمل بشكل سريع، مؤكدة أن الوقت له ثمن على اقتصاد مصر، مشيرة إلى أنه تم وضع مسودة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار توضح كل الإجراءات التي تسهل عمل المستثمر، والتي من المنتظر أن يصدرها م.شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قريبا.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل على وجود مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر في مركز خدمة المستثمرين، اضافة إلى ما اتفقت عليه مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على وجود مكتب للمصريين في الخارج، في إطار دور الوزارة للتسيير على الراغبين في الاستثمار بمصر.

وأشارت، إلى أن الهدف هو تقديم رسالة للجميع بأن الوزارة لديها افضل مركز خدمات للمستثمرين، الذي يمثل واجهة لمصر في التعامل مع المستثمرين وممثلي الشركات الأجنبية.