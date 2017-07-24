كشف تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8 أرغفة يوميا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وأكدت نتائج التقرير اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ 4 أرغفة في اليوم وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالي 120 رغيفا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا في الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيها.

ويوصي التقرير بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة، باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما في تغيير النمط الاستهلاكي الحالي الذي أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصري من القمح لـ 180 كيلوغراما في العام في مقابل 85 كيلوغراما في العام متوسط الاستهلاك العالمي من القمح، ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم. وشددت الوزارة على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز، بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا يباع بـ 5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشا عن كل رغيف.

جدير بالذكر، أن حصة الفرد من الخبز حاليا تبلغ 5 أرغفة يوميا، وأن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز وتتضمن بطاقاتهم التموينية من 4 أفراد ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيهات يوميا.