خديجة حمودة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس المؤتمر الوطنى الرابع للشباب المنعقد بمدينة الإسكندرية بمشاركة كبار المسؤولين وما يقرب من 1300 شاب يمثلون محافظات إقليم غرب الدلتا، فضلا عن شباب تقدموا بطلب حضور المؤتمر على الموقع الإلكتروني، وشباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي ممن ينتمون إلى محافظات إقليم غرب الدلتا، وممثلي شباب جمعيات رجال الأعمال وأمناء الشباب في الأحزاب السياسية ومجموعة من الشباب العاملين في الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.

وشدد الرئيس على أنه يعلم جيدا وضع مرتبات الموظفين، قائلا: «أعلم أن المرتبات بصفة عامة ليست جيدة، وأننا بحاجة إلى زيادتها»، مضيفا أن «كل فكرة جديدة هي إضافة لنا ولكن علينا دراسة جميع الجوانب عند طرح الأفكار».

ودعا الرئيس السيسي خلال مداخلته بجلسة مصر 2030 بمؤتمر الشباب المنعقد في مدينة الإسكندرية، المصريين إلى عدم التألم من الوضع الحالي، مضيفا «نحن مصممون على عبور المرحلة الراهنة».

وأضاف الرئيس في مداخلة تعليقا على كلمة د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: «لن نقوم بأي إجراء أو تعديل لنظام التعليم لا نضمن نجاحه بنسب حاسمة مع ضرورة أن نضع في اعتبارنا ثقافة المجتمع إزاء التعليم والتي ترسخت على مدى العقود الماضية حتى يكون أي تطوير للتعليم قابلا للتنفيد على أرض الواقع». وتابع الرئيس: أدرك أن مرتبات المعلمين ليست جيدة ويجب ان تزيد ولكن المشكلة تكمن في تدبير الموارد.

وعلق الرئيس السيسي في مداخلة على كلمة وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد: «إنني لم أتحدث مطلقا خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية والذي أعتبره تحديا»، مضيفا أن أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية».

ولفت الرئيس السيسي الى أن الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام. وتابع: حينما أرى مواطنا لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له انتبه لأنك مسؤول أمام الله تعالى قبل أن تكون مسؤولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال. وتساءل الرئيس: هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم إنفاقا مناسبا، وفي حال عدم استطاعتك فإنك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال وأنت بذلك تضيع أولادك لأنك لست قادرا على الإنفاق عليهم»، وبالتالي فمن الضروري القيام تنظيم الإنجاب بما يتناسب مع إمكانياتنا.

وأضاف السيسي: أقول للمصريين، إن التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها، ويجب أن يقوم كل واحد بدوره حنى نستطيع أن نسير ونتقدم إلى الأمام، مشيرا إلى أن عدد السكان كان يبلغ 20 مليون نسمة، والآن يتجاوز الـ 93 مليونا والزيادة مستمرة بمعدلات كبيرة وسوف يشكل ذلك عبئا كبيرا على الدولة إذا استمرت هذه المعدلات الكبيرة للنمو السكاني.

وقال الرئيس: إذا لم نضبط هذه المعدلات المرتفعة فلن نرى الآثار الإيجابية لكل ما ننجزه. وتابع الرئيس السيسي قائلا: أتصور أن من لديه طفلين أو ثلاثة يستطيع أن يقوم بدوره حتى في الرعاية الإنسانية والاجتماعية، مؤكدا أن التحدي السكاني هو تحد عظيم جدا ويتطلب تضافر كل الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي لنحقق نتيجة جيدة.

تكريم مريم الأولى على الثانوية.. والثناء على ياسين

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينطلق المؤتمر الوطني الرابع للشباب على أن تجلس بجواره الطالبة مريم فتح الباب الأولى على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، تقديرا منه لقيمة العلم والتفوق الدراسي ولكل من يبذل الجهد للمساهمة في رفعة ونهضة البلاد.

وفي لفتة أخرى، قام الرئيس بالترحاب بالشاب ياسين، الذي نقل اليه شكاوى ومقترحات وملاحظات عدد كبير من المواطنين الذين التقاهم بجميع الميادين، وأثنى عليه الرئيس على جهده الكبير لتحقيق رغبات المواطنين في نقل ملاحظاتهم.

وعندما طلب مقدم الجلسة من السيد الرئيس الإعلان عن افتتاح المؤتمر، أجاب الرئيس: أعطي الفرصة للشاب ياسين للتحدث أولا قبل أن يقوم الرئيس بافتتاح المؤتمر رسميا.

يذكر أن الشاب ياسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان قد طاف بدراجاته الهوائية بعدد من المحافظات ومدن غرب الدلتا لجمع هذه الشكاوى والملاحظات حتى تتسنى مناقشتها في مؤتمر الشباب.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى «شباب العالم»الذي يعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل

أعلنت مجموعة من الشباب المشاركين في المؤتمر الدوري الرابع للشباب في الإسكندرية امس إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بحيث يستطيع أي شاب في العالم طرح أفكاره، والمشاركة في وضع جدول أعمال المنتدى.

وأوضحت المجموعة الشبابية أن هذا المنتدى يوجه رسالة إلى العالم بأن شباب مصر يركزون على مهمة القضاء على الفقر والجهل والعنف، ودعت المجموعة شباب العالم في رسالة بعدة لغات عالمية للمشاركة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ لتبادل وجهات النظر والرؤى المبتكرة والأفكار الجديدة حول بناء وتطوير المجتمعات، وأن تشمل فعاليات المنتدى ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب نموذج محاكاة وكالات وأجهزة الأمم المتحدة.