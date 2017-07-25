القاهرة - هناء السيد
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أنه بعد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تحديد موعد عودة المدارس والجامعات في مصر 2018 يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2017 بحوالي اسبوعين، على أن تكون مدة أيام الدراسة للعام الدراسي 2017 ـ 2018 بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية (103 الفصل الدراسي الأول) + (93 الفصل الدراسي الثاني) = 196 يوما. وفي الجامعات المصرية 2018 في الموعد نفسه الأحد 24 سبتمبر 2017.